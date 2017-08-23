Свердловские энергетики распродают со скидкой долги на три миллиарда рублей

Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» выставил на продажу долги потребителей на общую сумму 3 миллиарда рублей. Купить задолженности за электроэнергию можно со скидкой от 5 до 10%.

Как сообщает пресс-служба компании, самый большой долг, выставленный на продажу, накопило ООО «Родник» из Кушвы - 82,7 млн рублей. На втором месте ООО «Красноуральский химический завод» с долгом в 42,6 млн рублей. Замыкает тройку неплательщиков МУП «Режевская теплосетевая регенерирующая компания», накопившее задолженность в 41,8 млн рублей. Также в числе лидеров оказалось МУП «Красноуральская сетевая компания» (39,7 млн рублей). На долги этих предприятий установлена скидка в 5%.

Отмечается, что в начале лета «ЭнергосбыТ Плюс» предложил к продаже просроченную задолженность за электроэнергию на сумму свыше 930 млн рублей. В сумму долга были включены пени и штрафы. Также энергетики продают долги за тепловую энергию на сумму 1 млрд 934 млн рублей.