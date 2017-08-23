Студенты УрФУ создадут натуральную косметику вместе с химиками из Крыма

Молодые химики из УрФУ будут помогать крымским коллегам в производстве косметической продукции. Фото: пресс-служба УрФУ

УрФУ подписал договор о сотрудничестве с Алуштинским эфиромасличным совхоз-заводом. Теперь студенты вуза, проходившие на нём летнюю практику, займутся полноценным исследованием и разработкой натуральных косметических средств вместе с крымскими химиками, рассказали «ОГ» в пресс-службе вуза.

Предприятие специализируется на переработке натурального растительного сырья и имеет большие угодья в предгорьях Крыма. Во время летней практики на заводе студенты изучали производство, фасовали фиточаи и бальзамы и даже сами производили гидролаты — душистые воды.

Теперь сотрудничество продолжится - для экспертиз и анализов будет использовано оборудование УрФУ. Уральские химики будут помогать крымским коллегам в исследовании составов эфирных масел и разработке широкого спектра косметических средств на основе южных растений. Работа начнётся в новом учебном году в рамках защиты магистерских диссертаций.

Как пояснила доцент кафедры Химико-технологического института УрФУ Ольга Шабунина, точный перечень косметической продукции пока находится в разработке и является коммерческой тайной. Но её основная особенность - натуральный состав без использования химии.