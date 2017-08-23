Сформирован новый состав Молодёжного правительства Свердловской области

Свердловская молодёжь может заявлять о своих проблемах через Молодёжное правительство. Фото: Алексей Кунилов

Подписано распоряжение правительства Свердловской области «Об утверждении состава Молодёжного правительства Свердловской области». Этот документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Напомним, состав этого общественного объединения обновляется каждые два года. Новые члены Молодёжного правительства отбираются по итогами специального конкурса. Во время работы в этом общественном объединении молодые люди изучают специфику работы региональных министерств и ведомств в качестве «дублёров» министров и руководителей областных департаментов.

Курировать работу Молодёжного правительства поручено вице-губернатору Павлу Крекову.