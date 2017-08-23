Экономика 23 августа 2017, 16:39

Апелляция отменила решение по иску "Транснефти" к "Сбербанку"

Девятый арбитражный суд Москвы отменил решение суда первой инстанции полностью и принял по делу новый судебный акт, следует из картотеки суда.

В начале 2017 года "Транснефть" обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к "Сбербанку" с требованиями признать недействительной сделку с производными финансовыми инструментами, заключённую между нефтекомпанией и банком в рамках генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках. Сумма оспариваемой сделки составляет 66 млрд рублей. Сделка была рассчитана и закрыта, однако, по мнению "Транснефти", банк действовал недобросовестно при заключении сделки.

Акции "Сбербанка" на фоне решения Арбиртажа усилили рост, свидетельствуют данные Московской биржи. В моменте обыкновенные акции подорожали на 1,5% до 173,7 рубля, привилегированные – на 0,9% до 143,17 рубля.

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