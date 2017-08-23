Глава горизбиркома Екатеринбурга Илья Захаров поделился слухом об отмене прямых выборов мэра

Председатель Избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров поделился слухом о возможной отмене прямых выборов главы города. В этом случае мэр города может возглавить администрацию.
Соответствующее заявление Илья Захаров сделал в интервью, опубликованном на сайте городской администрации, подчеркнув, что на данный момент это всего лишь слух. По словам главы горизбиркома, если областные законодатели примут решение об отмене прямых выборов главы города, то в этом случае он будет выбираться депутатами по предложению конкурсной комиссии. Если это произойдёт, то глава Екатеринбурга возглавит администрацию города.
«Это вариант сильного мэра, который будет обладать всей полнотой хозяйственных полномочий», - заявил Илья Захаров.
При этом глава Избирательной комиссии Екатеринбурга добавил, что все решения Законодательное собрание Свердловской области примет уже после сентябрьских выборов.