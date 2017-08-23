Политика 23 августа 2017, 16:53

Глава горизбиркома Екатеринбурга Илья Захаров поделился слухом об отмене прямых выборов мэра

Илья Захаров: "Ходят слухи..."

Илья Захаров: "Ходят слухи..." Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Председатель Избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров поделился слухом о возможной отмене прямых выборов главы города. В этом случае мэр города может возглавить администрацию.

Соответствующее заявление Илья Захаров сделал в интервью, опубликованном на сайте городской администрации, подчеркнув, что на данный момент это всего лишь слух. По словам главы горизбиркома, если областные законодатели примут решение об отмене прямых выборов главы города, то в этом случае он будет выбираться депутатами по предложению конкурсной комиссии. Если это произойдёт, то глава Екатеринбурга возглавит администрацию города.

«Это вариант сильного мэра, который будет обладать всей полнотой хозяйственных полномочий», - заявил Илья Захаров.

При этом глава Избирательной комиссии Екатеринбурга добавил, что все решения Законодательное собрание Свердловской области примет уже после сентябрьских выборов.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Мероприятие

Мероприятие

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (23 августа)


В Екатеринбурге продемонстрировали «магнитофон XIX века»

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

«Реальный театр»

«Реальный театр»