Общество 23 августа 2017, 17:06

Екатеринбургские школьники пойдут на День знаний без цветов

Помощь нуждающимся важнее десятков букетов.

Помощь нуждающимся важнее десятков букетов. Фото: Александр Исаков

Во всероссийской акции «Дети вместо цветов» Екатеринбург участвует уже второй год. Суть проста: деньги для покупки цветов школьники отправляют на паллиативную помощь, а учителю дарят один общий букет отвсего класса, рассказали «ОГ» в благотворительном детском фонде «Мы вместе».

Фонд «Мы вместе» занимается курированием акции — сейчас он активно призывает учеников и их родителей сделать доброе дело в честь Дня знаний. Собранные деньги пойдут в Первоуральск на паллиативную помощь больным детям, а классам будут вручены благодарственные письма и вымпелы с эмблемой.

На данный момент участие подтвердили уже три класса из трёх екатеринбургских школ - №100, №205 и №9. В прошлом году откликнулись 7 школ, по несколько классов в каждой. Как сообщили «ОГ» в пресс-службе фонда, многие школы ещё раздумывают над предложением — общая картина будет ясна в самом конце августа, когда пройдут подготовительные родительские собрания и классные часы.  

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