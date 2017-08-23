Сергей Шойгу сообщил о фактическом прекращении гражданской войны в Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о фактическом прекращении гражданской войны в Сирии. Такое заявление он сделал на проходящем сейчас в Подмосковье Международном военно-техническом форуме «Армия-2017».
— В Сирии нам удалось, отделить одних от других (умеренную оппозицию от террористов. — Прим. «ОГ»), создать четыре зоны деэскалации и прекратить фактически гражданскую войну, — цитирует выступление Сергея Шойгу Интерфакс.
По его словам, это позволило сосредоточить основные силы на борьбе с международным терроризмом.