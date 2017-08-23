В Нижнем Тагиле с бывшего директора завода взыскали 38 миллионов рублей

Суд взыскал с бывшего директора завода 38 млн рублей. Фото: Александр Исаков

Бывший директор Нижнетагильского котельно-радиаторного завода признан виновным в сокрытии налогов. Руководитель предприятия утаил от государства 38 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, экс-глава завода с сентября по октябрь 2015 года, зная о долгах по налогам, умышленно скрыл около 38 миллионов рублей. Этими деньгами обвиняемый рассчитался с кредиторами предприятия, переведя их от должников завода напрямую кредиторам, минуя расчётные счета НАО «НТКРЗ». Это помешало банкам, которые обслуживают расчётные счета предприятия, принудительно исполнить решения налогового органа для погашения задолженности. По результатам выявленного налоговой проверкой нарушения было возбуждено уголовное дело.

Несмотря на то, что руководитель предприятия отрицал свою вину, следствие собрало достаточную доказательную базу для передачи дела в суд.

Приговором Дзержинского районного суда Нижнего Тагила директору предприятия назначен штраф в 200 тысяч рублей. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Межрайонной инспекции ФНС России №16 по Свердловской области во взыскании с осуждённого в пользу бюджета РФ имущественного вреда в сумме порядка 38 миллионов рублей.