Спорт 23 августа 2017, 17:50

В Красноуральске Евгений Куйвашев и Андрей Козицын дали старт возведению ледовой арены

В Красноуральске Евгений Куйвашев и Андрей Козицын дали старт возведению ледовой арены

В Красноуральске Евгений Куйвашев и Андрей Козицын дали старт возведению ледовой арены. Фото: областной департамент информполитики

К 1 сентября 2018 года в Красноуральске появится новая ледовая арена «Молодость». Старт её строительству сегодня дали глава Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор УГМК-Холдинга Андрей Козицын.

Как сообщает областной департамент информполитики, на реализацию этого проекта будет направлено около 200 млн рублей.

— Я очень рад, что красноуральские ребята через год получат самую современную арену, — отметил Евгений Куйвашев.

В новом спорткомплексе под одной крышей разместятся ледовое поле с искусственным льдом, специальная комната для отработки бросков шайбы, тренажёрный зал, тренерские, зал для занятий аэробикой, душевые комнаты, раздевалки и пункт проката коньков.

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Областная газета Свердловской области

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