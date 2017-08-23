В Красноуральске Евгений Куйвашев и Андрей Козицын дали старт возведению ледовой арены

В Красноуральске Евгений Куйвашев и Андрей Козицын дали старт возведению ледовой арены. Фото: областной департамент информполитики

К 1 сентября 2018 года в Красноуральске появится новая ледовая арена «Молодость». Старт её строительству сегодня дали глава Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор УГМК-Холдинга Андрей Козицын.

Как сообщает областной департамент информполитики, на реализацию этого проекта будет направлено около 200 млн рублей.

— Я очень рад, что красноуральские ребята через год получат самую современную арену, — отметил Евгений Куйвашев.

В новом спорткомплексе под одной крышей разместятся ледовое поле с искусственным льдом, специальная комната для отработки бросков шайбы, тренажёрный зал, тренерские, зал для занятий аэробикой, душевые комнаты, раздевалки и пункт проката коньков.