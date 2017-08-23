BBC Culture опубликовала ТОП-100 лучших комедий

BBC Culture опубликовала список ТОП-100 комедий всех времён. Для выбора лучших кинокартин были приглашены 253 кинокритика из 52 стран с шести континентов.

Отмечается, что эксперты могли выбирать фильмы на своё усмотрение из любых стран и любого года выпуска. Организаторы также не уточняли значение термина — «комедия», тем самым предоставив полную свободу выбора.

Критикам предстояло ответить на вопрос: «Какие 10 комедий вы считаете лучшими на все времена?»

Безоговорочным лидером стала картина «В джазе только девушки» (Билли Уайлдер, 1959). Следом идут фильмы: «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу» (Стэнли Кубрик, 1964), «Энни Холл» (Вуди Аллен, 1977), «День сурка» (Гарольд Рамис, 1993), «Утиный суп» (Лео Маккэри, 1933), «Жизнь Брайна по Монти Пайтон» (1979), «Аэроплан!» (Джим Абрахамс, Дэвид Цукер, Джерри Цукер, 1980), «Время развлечений! (Жак Тати, 1967), «Это - Spinal Tap (Роб Райнер, 1984). И завершает этот список «Паровоз Генерал» (Клайд, Брукман иБастер Китон, 1926).

Напомним, что на днях Forbes опубликовал свои ТОП-10 самых высокооплачиваемых актёров и актрис этого года.