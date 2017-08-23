Политика 23 августа 2017, 18:19

Валерий Чайников и Андрей Злоказов утвердили принципы совместных действий по обеспечению избирательных прав инвалидов

Валерий Чайников и Андрей Злоказов утвердили принципы совместных действий по обеспечению избирательных прав инвалидов

Валерий Чайников и Андрей Злоказов утвердили принципы совместных действий по обеспечению избирательных прав инвалидов. Фото: пресс-служба областного департамента информполитики

Сюжет

Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.



Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников и региональный министр социальной политики Андрей Злоказов подписали соглашение, определяющее принципы совместных действий по обеспечению избирательных прав людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

На сегодняшний день в нашем регионе проживает примерно 300 тыс. людей с разными группами инвалидности. В связи с этим для Среднего Урала весьма актуален вопрос создания условий для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья.

— Таким избирателям будет уделено особое внимание, — прокомментировал Валерий Чайников.

По словам Андрея Злоказова, подписанное сегодня соглашение в первую очередь касается создания условий для голосования тех 8,5 тыс. свердловчан, которым здоровье не позволяет самостоятельно прийти на избирательные участки.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Мероприятие

Мероприятие

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (23 августа)


В Екатеринбурге продемонстрировали «магнитофон XIX века»

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

«Реальный театр»

«Реальный театр»