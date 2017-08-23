Свердловская пловчиха Валерия Саламатина — чемпионка Всемирной Универсиады в Тайбэе

Сегодня, 23 августа, в Тайбэе (Тайвань) на XXIX Всемирной летней Универсиаде свердловская пловчиха Валерия Саламатина в составе сборной России стала первой на дистанции 4х200 метров вольным стилем.

В квалификационном заплыве сборная России в составе Марии Баклаковой, Анны Егоровой, Валерии Саламатиной и Анастасии Гуженковой показала второе время (8:03.62), уступив лишь команде США (8:02.04).

В финале в течение всего заплыва наша команда, в которой Егорову заменила Арина Опёнышева, вновь конкурировала за победу с американками. На финише россиянки всё-таки сумели опередить представительниц США всего на четыре сотых секунды. Время нашей команды — 7:55.28.

Напомним, что медаль Саламатиной стала второй на нынешних студенческих играх для спортсменов Свердловской области. 20 августа другая пловчиха Полина Лапшина завоевала серебро в эстафете 4х100 метров вольным стилем.