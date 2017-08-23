"Автомобилист" стартовал в КХЛ с волевой победы над "Магниткой"

Хоккейный клуб "Автомобилист" стартовал в десятом юбилейном сезоне КХЛ. В первом матче "шофёры" на выезде обыграли магнитогорский "Металлург" - 5:2.

События в матче развивались очень быстро. На 11-й минуте встречи Алексей Михнов с "пятачка" открыл счёт в матче. Однако уже через две минуты "Магнитка" ответила: Сергей Мозякин реализовал численное большинство.

Второй период прошёл в равной борьбе, но под занавес периода "Металлургу" удалось совершить маленькое хоккейное чудо: Мэтт Эллисон сумел вывести свою команду вперёд в меньшинстве.

В третьем периоде "Автомобилист" бросился отыгрываться и преуспел в этом. Андрей Обидин оказался первым на добивании и сравнял счёт в матче. А уже через пару минут Анатолий Голышев и вовсе вывел гостей вперёд. Все попытки "Магнитки" спасти игру были тщетными, а Александр Кучерявенко и Франсис Паре установили окончательный счёт в матче - 5:2. "Автомобилист" начал новый сезон с трудовой победы.

Следующий матч "шофёры" проведут на выезде против тольяттинской "Лады". Встреча состоится 25 августа.