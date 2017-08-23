Спорт 23 августа 2017, 22:30

Мужская сборная Москвы победила в командном первенстве на КР по спортивной гимнастике в Екатеринбурге

Сегодня, 23 августа, в Екатеринбурге стартовал Кубок России по спортивной гимнастике. В первый соревновательный день состоялся финал командного первенства среди мужских команд. 

Первые золотые медали на Кубке России завоевала команда Москвы, в составе которой выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Дмитрий Ланкин и Николай Кишкилёв. Победители показали результат 255.1 балла.

Представители команды Сибирского федерального округа Никита Игнатьев, Кирилл Потапов, Андрей Черкасов и Кирилл Козин заняли второе место, набрав 245.6 балла. Третьей стала команда Приволжского федерального округа (Денис Аблязин, Андрей Маколов, Валентин Стариков и Иван Тихонов) с результатом 244.4 балла.

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