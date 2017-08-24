Умер посол России в Судане. Как сообщает агентство ТАСС Миргаяс Ширинский скончался в среду в Хартуме.

В эфире «Россия 24» пресс-секретарь посольства РФ в Судане (Сергей Коняшин) сообщил, что посол был найден в своей резиденции «с признаками острого сердечного приступа»:«Были вызваны врачи, однако его не удалось спасти».

Миргаяс Ширинский родился в 1954 году. В 1977 получил высшее образование, окончив МГИМО и поступил на дипломатическую службу. В 1991-1993 — советник-посланник посольства Йемен, 1993-1996 — генеральный консул России в Саудовской Аравии, 2006-2013 — посол в Руанде, в 2013 — назначен послом в Судане.

Также отмечается, что с 2010 года Ширинский имел дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса.