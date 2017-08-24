Общество 24 августа 2017, 09:59

Тестировщики в Екатеринбурге остались довольны повременным тарифом для автобусов

Введение повременного тарифа должно повысить привлекательность общественного транспорта.

Введение повременного тарифа должно повысить привлекательность общественного транспорта. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге продолжается тестирование повременного тарифа — с 15 августа идёт автобусный этап. Две трети пассажиров остались довольны экспериментом, отметив, что тариф помог сэкономить им время и деньги, пишет сайт администрации Екатеринбурга.

Как сообщил председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети в Екатеринбурге Игорь Федотов, большинство тестировщиков подтвердили удобство тарифа для быстрого передвижения по городу. За 28 рублей можно совершать неограниченное количество пересадок в течение 30 минут, за 40 — в течение часа. При этом временной тариф вводится дополнительно к уже существующим: принудительно переводить на него екатеринбуржцев не будут.

Напомним, испытание тарифа продлится до 15 сентября. 

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