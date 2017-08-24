Министр культуры РФ Владимир Мединский высказался по делу Серебренникова

Владимир Мединский назвал историю Кирилла Серебренникова «очень печальной ситуацией». Фото: Павел Ворожцов

Министр культуры РФ Владимир Мединский высказался по делу Кирилла Серебренникова. Как сообщает Интерфакс, Мединский назвал домашний арест режиссёра «очень печальной ситуацией».

При общении с журналистами министр сказал, что не стоит преувеличивать значение этого дела. Подобные ситуации встречаются во всём мире. Также он отметил, что со стороны Министерства культуры России, во избежание подобных ситуаций, можно сделать только одно — усилить контроль по грантам.

Глава ведомства не берётся осуждать или оправдывать Серебренникова, однако не исключает возможности поддержки его проектов в дальнейшем. Как отмечает Мединский: «Задача Министерства культуры и подведомственных учреждений — поддерживать интересные, яркие, творческие проекты».

Напомним, «ОГ» сообщала о задержании российского режиссёра театра и кино, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и предъявлении ему обвинения.