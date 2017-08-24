Яндекс.Деньги выяснили, на что екатеринбуржцы чаще всего тратились этим летом

Яндекс.Деньги выяснили, как любят развлекаться жители Екатеринбурга. Фото: Александр Исаков

Яндекс.Деньги проанализировали недавние онлайн-траты екатеринбуржцев и составили рейтинг самых популярных развлечений этого лета.

Прежде всего стоит отметить, что летом 2017 года расходы жителей Екатеринбурга на развлечения значительно возросли — в 6,3 раза по сравнению с прошлым аналогичным периодом. Вырос и средний чек — с 687 до 1108 рублей.

Самые крупные суммы жители уральской столицы тратят на квесты — примерно 2095 рублей за один раз. Интеллектуальное развлечение обретает всё больше поклонников: количество денежных переводов за участие в них выросло в 5 раз. Также чаще стали оплачивать бары, кинотеатры и цирки: число транзакций увеличились в 3,7, в 3,4 и в 2,6 раза соответственно. А вот посещаемость спортивных мероприятий переживает не лучшие времена - продажи билетов на них через Яндекс.Деньги упали на 90%.

В итоге самые популярные развлечения этого лета расположились в рейтинге следующим образом:

1. Бары, ночные клубы

2. Кино

3. Квесты

4. Театры

5. Цирки, аттракционы

6. Концерты

7. Спортивные мероприятия

8. Выставки, музеи