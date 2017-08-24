Экономика 24 августа 2017, 10:43

В Екатеринбурге строители вновь вышли на стройплощадку ЖК «Первый Николаевский»

Строители вернулись на стройплощадку «Первого Николаевского»

Строители вернулись на стройплощадку «Первого Николаевского». Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге возобновилось возведение жилого комплекса «Первый Николаевский». Об этом сообщает пресс-служба Уральского банка Сбербанка.

Напомним, строительство этого жилого комплекса было остановлено в 2016 году из-за огромного долга, накопленного застройщиком — ООО «УктусСтрой».

Как уже писала «ОГ», Сбербанк согласился выделить кредит на достройку проблемного объекта — 950 млн рублей. Недавно была произведена замена строительной компании. Достраивать «Первый Николаевский» будет ООО «Новый застройщик» (компания PRINZIP).

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