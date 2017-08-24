Никита Михалков вышел из попечительского совета Фонда кино. Фото: Павел Ворожцов

Никита Михалков покинул попечительский совет Фонда кино. По данным Интерфакса, режиссёр принял такое решение из-за несогласия с новым составом Фонда.

Михалков обвинил себя и руководство Фонда в безответственности, результатом которой становится выход в прокат фильмов, «которые просто ничего не значат, или которые значат, но никто не знает, что с ними делать, или когда одновременно выходят два блокбастера на одну и ту же тему, из-за чего идёт кровавая битва между каналами».

Также режиссёр отметил, что Наталья Тимакова (заместителя руководителя аппарата председателя Правительства РФ), которая была включена в новый попечительский состав ФК — человек с абсолютно противоположной точкой зрения. И выразил свою убеждённость в том, что «телефонное право и подковёрная политика будут в Фонде решать вопросы».

В свою очередь, "Эхо Москвы" сообщает, что Наталья Тимакова высказалась по поводу мнения Никиты Михалкова. Она напомнила, что представляет Правительство России в попечительском совете ФК и ей жаль, что режиссёр решил из него выйти.

Напомним, что 13 апреля 2017 года был обновлён состав попечительского совета Фонда кино. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев включил в него заместителя руководителя аппарата Правительства РФ Наталью Тимакову, генерального директора Первого канала Константина Эрнста, первого заместителя генерального директора ВГТРК Антона Златопольского, начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, главу Росимущества Дмитрия Пристанскова, первого заместителя министра финансов РФ Татьяну Нестеренко и заместителя министра культуры РФ Сергея Обрывалина.