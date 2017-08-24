Общество 24 августа 2017, 11:41

Александр Якоб предоставил школе №25 земельные участки

Школа №25 получила несколько земельных участков.

Школа №25 получила несколько земельных участков. Фото: Алексей Кунилов

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб передал школе №25 несколько земельных участков в бессрочное пользование. С 1 сентября в учреждении будут получать знания дошколята и ученики начальной и средней школ.

Передача участков на улицах Ручейной и Евгения Савкова прошла в соответствии с Земельным кодексом РФ и рядом федеральных законов, сообщает сайт администрации Екатеринбурга.

Напомним, образовательный комплекс площадью в 20 тысяч квадратных метров возводился с осени 2015 года на базе школы №25 им. В.Г.Феофанова. Теперь он готов принять детей в блоке дошкольного отделения на 150 мест и блоках начальной и средней школы на 850 мест. Комплекс включает в себя библиотеку, оборудованную современной техникой, актовый зал в виде амфитеатра и большую столовую. 

Для Екатеринбурга такое комплексное учреждение является уникальным. Оно станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в активно развивающемся микрорайоне Мичуринский, куда сейчас активно заезжают молодые семьи.

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Областная газета Свердловской области

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