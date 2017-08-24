Общество 24 августа 2017, 11:56

Экологи составили список безопасных родников в Свердловской области

Специалисты напомнили: даже набранную из одобренных родников воду необходимо кипятить перед употреблением.

Специалисты напомнили: даже набранную из одобренных родников воду необходимо кипятить перед употреблением. Фото: Алексей Кунилов

Специалисты-экологи провели плановый мониторинг родников в Свердловской области и составили список тех, в которых вода соответствует санитарным нормам. Об этом сообщается на сайте администрации Екатеринбурга.

Воду в источниках исследовали по органолептическим, химическим и бактериологическим показателям. В результате безопасными и соответствующими необходимым требованиям были признаны следующие родники:

- «Янтарный ключ» (пос. Медный, за коллективным садом «Янтарный ключ»);

- «Родник памяти» (12-й километр старого Московского тракта);

- «Павловский» (Большеконный полуостров);

- «Серебряный» (4-й километр Чусовского тракта);

- «Чусовской» (14-й километр Чусовского тракта),

- «Европа-Азия» (16-й километр старого Московского тракта);

- «Северский» (пос. Северка, у горы Медвежка);

- «Московский» (14-й километр старого Московского тракта);

- «Пышминский» (Шувакишский лесопарк, на 8 км тропы имени Кузнецова);

- Семь родников «Калиновские» (западная часть Калиновского лесопарка);

- «Горнощитский» (пос. Горный Щит, ул. Красноармейская, 4);

При этом специалисты напомнили, что набранную в родниках воду необходимо кипятить перед употреблением.

Помимо анализа воды, экологи провели уборку прилегающих территорий и вывезли с них 1,5 тонны мусора. Санитарное содержание территорий продолжится, а в сентябре службы планируют благоустроить источники «Европа-Азия» и «Калиновский».  

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