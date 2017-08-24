Экологи составили список безопасных родников в Свердловской области

Специалисты-экологи провели плановый мониторинг родников в Свердловской области и составили список тех, в которых вода соответствует санитарным нормам. Об этом сообщается на сайте администрации Екатеринбурга.
Воду в источниках исследовали по органолептическим, химическим и бактериологическим показателям. В результате безопасными и соответствующими необходимым требованиям были признаны следующие родники:
- «Янтарный ключ» (пос. Медный, за коллективным садом «Янтарный ключ»);
- «Родник памяти» (12-й километр старого Московского тракта);
- «Павловский» (Большеконный полуостров);
- «Серебряный» (4-й километр Чусовского тракта);
- «Чусовской» (14-й километр Чусовского тракта),
- «Европа-Азия» (16-й километр старого Московского тракта);
- «Северский» (пос. Северка, у горы Медвежка);
- «Московский» (14-й километр старого Московского тракта);
- «Пышминский» (Шувакишский лесопарк, на 8 км тропы имени Кузнецова);
- Семь родников «Калиновские» (западная часть Калиновского лесопарка);
- «Горнощитский» (пос. Горный Щит, ул. Красноармейская, 4);
При этом специалисты напомнили, что набранную в родниках воду необходимо кипятить перед употреблением.
Помимо анализа воды, экологи провели уборку прилегающих территорий и вывезли с них 1,5 тонны мусора. Санитарное содержание территорий продолжится, а в сентябре службы планируют благоустроить источники «Европа-Азия» и «Калиновский».