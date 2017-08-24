В ходе поездки в Серебрянку Евгений Куйвашев также проинспектировал состояние автодороги, ведущей к этому посёлку. Фото: областной департамент информполитики

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев открыл новое пожарное депо в Серебрянке. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

В 2017 году из областного резервного фонда было направлено 285 млн рублей на строительство автодороги от Нижнего Тагила до Серебрянки, нового пожарного депо в Серебрянке и волоконно-оптической линии связи для жителей этого посёлка. В частности, на возведение пожарного депо израсходовано около 23 млн рублей.

— На круглосуточное дежурство там заступят заступят работники пожарной охраны. К такой работе привлекаются сильные, ответственные и мужественные люди, настоящие профессионалы своего дела, — отметил глава региона на торжественной церемонии.

В штате нового пожарного депо будут трудиться 11 человек. В их распоряжение передано две автоцистерны. Это позволит обеспечивать безопасность сразу нескольких населённых пунктов: Серебрянки, Верхней Ослянки, Заречной, Нижней Ослянки и Северки. В этих сёлах и деревнях в общей сложности проживают около тысячи человек. Теперь огнеборцы туда смогут приезжать в течение первых 20 минут после поступления сигнала о пожаре.