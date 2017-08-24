К ЧМ-2018 в тоннеле свердловского железнодорожного вокзала появятся лифты

Вокзал преобразится к ЧМ-2018. Фото: Владимир Мартьянов

На железнодорожном вокзале началась подготовка к установке лифтовых подъёмников из тоннеля на пассажирские платформы, сообщает пресс-служба СвЖД. Ими смогут воспользоваться маломобильные граждане, пассажиры с тяжёлым багажом, колясками и габаритными грузами.

Лифты будут обеспечивать доступ на шесть пассажирских платформ вокзала. Монтаж и пробные пуски планируется завершить уже к концу года.

Напомним, Свердловский железнодорожный вокзал в преддверии ЧМ-2018 реализует план обеспечения транспортной безопасности. В его рамках будет сформирован отдельный штат инспекторов и оборудована досмотровая зона — там установят 12 пропускных комплексов с интроскопами, металлодетекторами, комплексами радиационного контроля и т. д.

Остальная территория вокзала тоже претерпит изменения: будет отремонтирован фасад здания и две пассажирские платформы, установлены ориентиры для людей с ограниченными возможностями — мнемосхемы для слабовидящих, индукционные петли для граждан с пониженным слухом, тактильные напольные указатели.

Всего на реконструкцию вокзала с 2015 года направлено более 1,1 миллиарда рублей.