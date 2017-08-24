Во французском Канне с 23 по 27 августа пройдёт ХХ фестиваль российского искусства

Во французском Канне с 23 по 27 августа пройдёт ХХ фестиваль российского искусства. Как сообщают РИА Новости, фестиваль является одним из крупнейших российско-французских проектов в сфере культуры.

Фестиваль существует на протяжении 20 лет и уже стал одним из любимейших летних праздников. Несмотря на экономические и политические трудности, мероприятие проходит ежегодно .

Неотъемлемой составляющей фестиваля являются выставки народных промыслов — картины и поделки, собранные со всех регионов России. В этом году в Канне откроется персональная выставка скульптора Зураба Церетели (президент Российской академии художеств).

Традиционно на фестивале 24 августа состоится парад ветеранов по случаю празднования Дня освобождения Канна от оккупантов. В этот же день на Лазурном побережье пройдёт гала-концерт «Русская ночь», на котором выступят музыкальные и танцевальные православные коллективы.

Однако главным событием «Русской ночи» станет вручение почётного знака «За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией». Подобные знаки отличия уже получили: Пьер Карден, Марина Влади, Мирей Матье, Мишель Легран, Патрисия Каас и другие деятели культуры. В этом году лауреатом стал Лоран Илер (французский балетмейстер).

27 августа состоится День кино, где будет проходить премьерный показ нового фильма Карена Шахназарова «Анна Каренина, История Вронского», которую представит французской публике сам автор.

Также в рамках фестиваля 26-27 августа на сцене Дворца фестивалей и конгрессов в исполнении труппы Мариинского государственного театра оперы и балета будут показаны два балета: «Эсмеральда» (Цезарь Пуни) и «Ромео и Джульетта» (Сергея Прокофьева).