На Универсиаде в Тайбэе тагильский тяжелоатлет установил рекорд и завоевал золото

Сегодня, 24 августа, в Тайбэе (Тайвань) на XXIX Всемирной летней Универсиаде тяжелоатлет Егор Климонов из Нижнего Тагила завоевал золото в весовой категории до 94 кг.

В рывке тагильский тяжелоатлет смог зафиксировать 168 кг, а в толчке — 215 кг, превысив, тем самым, в этом упражнении рекорд Универсиад, который принадлежал другому россиянину Александру Иванову (Казань-2013). С суммой 383 кг Егор Климонов сумел всего на один кг опередить ставшего вторым чемпиона Азии-2015 казаха Рустема Сыбая (170 кг + 212 кг). На третьем месте чемпион Игр Юго-Восточной Азии-2013 Сарат Сумпрадит из Таиланда — 381 кг (167 кг + 214 кг).

На нынешней Универсиаде для свердловских спортсменов медаль Климонова стала уже третьей. Накануне золото в плавании 4х200 м вольным стилем в составе сборной России завоевала Валерия Саламатина, а 20 августа серебряным призёром в плавании 4х100 м вольным стилем также в составе сборной России стала Полина Лапшина.