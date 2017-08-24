Общество 24 августа 2017, 13:01

На Среднем Урале областная власть выделила 463 миллиона рублей на закупку школьных учебников

Учебники

Более миллиона учебников приобретено для свердловских школьников. Фото: Алексей Кунилов

В преддверии учебного года из областного бюджета выделено 463 млн рублей на закупку школьных учебников. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

По словам начальника отдела общего, дошкольного и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Свердловской области Натальи Сокольской, за счёт этих средств приобретено свыше миллиона экземпляров учебников.

— Кроме того, закуплено более 20 тыс. единиц различного оборудования: учебно-лабораторного, учебно-производственного и компьютерного, — прокомментировала Наталья Сокольская.

Напомним, 1 сентября в школы Среднего Урала пойдёт свыше 481 тыс. детей, причём 56,5 тыс. из них — первоклассники.

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Областная газета Свердловской области

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