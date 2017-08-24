Театр «Игра» из Екатеринбурга вышел в финал Всероссийского фестиваля школьных театров «Русская драма»

С 11 по 17 сентября 2017 года в Москве пройдёт XIX Московский всероссийский фестиваль школьных театров. Фото: литературно-драматический отдел Московского театра русской драмы

Театр «Игра» из Екатеринбурга вышел в финал Всероссийского фестиваля школьных театров «Русская драма». Молодёжный народный театр «Игра» МАУК «Центр культуры «Эльмаш» (руководитель Татьяна Павлова) получил приглашение показать в Москве свой спектакль.

С 11 по 17 сентября 2017 года в Москве пройдёт XIX Московский всероссийский фестиваль школьных театров, на котором выступит коллектив из Екатеринбурга. Театр «Игра» покажет постановку по произведениям Д. Н. Мамина-Сибиряка «Постойко».

Как сообщает литературно-драматический отдел Московского театра русской драмы, в отборочном этапе участвовало более 3 000 юных артистов из 226 театральных коллективов России. По подведению итогов стало известно, что в Москву приедут студии из Воронежа, Краснокамска, Екатеринбурга, Волоколамска, Клина, Твери, Саратова и других городов России.

XIX Фестиваль приурочен к 130-летию со дня рождения Самуила Маршака. Открыть фестиваль решено театральным шествием «нашМАРШАКтеров». В рамках мероприятия будут проведены мастер-классы и творческие мастерские.

В работе фестиваля примут участие: народный артист России Николай Бурляев, заслуженная артистка России Ольга Прокофьева, протоиерей Александр Ильяшенко, иеромонах Серафим (Петровский), режиссёр Владимир Голкин, театральный критик Елена Стрельцова, главный редактор журнала «Театральная жизнь» Олег Пивоваров, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Московского театра русской драмы Михаил Щепенко и другие известные деятели культуры и искусства.