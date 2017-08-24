Свердловские банкиры рассмотрели инвестпроекты на 30 миллиардов рублей

Предприниматели представили свои проекты банкирам, которые будут принимать решения о выделении кредитов на создание новых производств. Фото: Александр Зайцев

На заседании Совета по поддержке инвестпроектов в рамках программ кредитных организаций (Совете банков) состоялась презентация шести проектов с общим объёмом инвестиций около 30 млрд рублей. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Речь идёт о проектах по созданию новых производств и техническому переоснащению предприятий в Верхней Салде, Камышлове, Нижнем Тагиле и Тавдинском городском округе.

По словам регионального министра инвестиций и развития Дмитрия Нисковских, все эти проекты хорошо проработаны и принесут большую пользу экономике Среднего Урала.

Напомним, Совет по поддержке инвестпроектов в рамках программ кредитных организаций организован по инициативе главы региона Евгения Куйвашева с целью создания площадки, где предприниматели могут напрямую обсудить различные вопросы с банкирами.