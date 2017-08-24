Владимир Тунгусов попросил кандидатов в губернаторы не превращать дебаты в место словесной перепалки

На заседании областного правительства шла речь о теледебатах кандидатов в губернаторы. Фото: областной департамент информполитики

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

На заседании правительства региона первый вице-губернатор Свердловской области Владимир Тунгусов, выступая с докладом о готовности Среднего Урала к сентябрьским выборам, рассказал, чем могут запомниться избирателям нынешние теледебаты. По словам Владимира Тунгусова, на данный момент состоялись семь теледебатов из 35 запланированных, в которых кандидаты выступают в парах или тройках.

- Стоит отметить, что некоторые кандидаты попросту не приходят на дебаты или превращают их в место словесной перепалки и взаимных оскорблений. Это, конечно, не красит кампанию: для избирателей это возможность познакомиться со всеми кандидатами, увидеть, как ведут себя претенденты на губернаторский пост,- сказал Владимир Тунгусов.

Напомним, одними из самых скандальных на этой неделе стали дебаты между Игорем Торощиным и Дмитрием Иониным. Участники поспорили по поводу фактов своих биографий, и каждый из них постарался убедить другого, что именно он - единственный кандидат, который может составить реальную конкуренцию Евгению Куйвашеву.