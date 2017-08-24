Спиннеры стали самой распространённой покупкой россиян в китайских интернет-магазинах

Чаще всего россияне заказывают в китайских интернет-магазинах спиннеры. Фото: Владимир Мартьянов

Яндекс.Деньги совместно с AliExpress выяснили, какие товары из китайских интернет-магазинов скупали россияне в течение лета. Об этом сообщает пресс-служба Яндекс.Деньги.

Сразу отметим, что траты на покупки из интернет-магазинов выросли в 3,5 раза по сравнению с 2016 годом. Охотнее всего покупатели приобретали спиннеры и товары марки Xiaomi.

Больше всего денег россияне потратили в июле, увеличив свою активность в три раза (относительно того же периода годом ранее). Средний чек остался не именным и составил 579 рублей.

Отмечается, что самым популярным стал запрос по вращающейся игрушке, более известной как спиннер. Но уже в августе интерес к нему упал на 70% по сравнению с июлем.

Второй популярный запрос — смартфоны компании «Xiaomi», которые пользовались спросом всё лето. Третий запрос — наушники, потребность в этом товаре практически неизменна, даже в зависимости от сезона (только за прошедший наушники искали месяц более 160 тыс. раз).

Стоит отметить, что популярность набирают товары с атрибутикой известного сериала «Game of Thrones» («Игра престолов») — ТОП-50 на AliExpress.