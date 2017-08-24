Евгений Куйвашев поручил сделать голосование на выборах максимально удобным для свердловчан

Евгений Куйвашев обсудил с членами областного правительства подготовку к Единому дню голосования. Фото: областной департамент информполитики

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил организовать предстоящий Единый день голосования так, чтобы участие в выборах было максимально удобным для жителей Среднего Урала. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании правительства региона.

— Главное, что все новации на нынешних выборах имеют целью сделать процесс голосования как можно более удобным для людей, а сами выборы — максимально открытыми, легитимными, массовыми, — подчеркнул глава Свердловской области. Как сообщает областной департамент информполитики, в 2017 году у россиян появилась возможность проголосовать по месту пребывания, а не по месту регистрации. Для этого достаточно подать соответствующее заявление.

На Среднем Урале с 26 июля по 4 сентября такие заявления принимают 80 территориальных избиркомов и 135 отделов МФЦ. С 30 августа по 4 сентября такие документы можно будет подать во все без исключения избиркомы Свердловской области. А с 5 по 9 сентября заявления будут принимать только участковые избиркомы. Изменить место голосования разрешается только один раз.