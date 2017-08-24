Общество 24 августа 2017, 15:23

В Екатеринбурге ожидается увеличение мест в детских садах

Мест в детсадах скоро станет больше.

Мест в детсадах скоро станет больше. Фото: Алексей Кунилов

Количество мест в детсадах столицы Урала увеличится. Об этом сообщила начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева на пресс-конференции, посвящённой подготовке образовательных учреждений города к учебному году.

Основная программа по строительству детских садов уже практически завершена. Сейчас на капремонте находится детсад в Парковом районе, два новых откроются в микрорайонах Академическом и Солнечном. Последний рассчитан на 350 мест.

Также в этом учебном году двери распахнёт школа №25 - уникальный образовательный комплекс в посёлке Мичуринском, который совместит в себе не только начальную и среднюю школы, но и детсад. Одним из его ключевых преимуществ является мобильность — поскольку учреждения находятся в одном здании, количество мест в детском саду всегда можно увеличить за счёт школы и наоборот, пояснила Екатерина Сибирцева.

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