Делегация Свердловской области представила заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 в Астане

Делагация Свердловской области, в которую вошли представители областного правительства, администрации Екатеринбурга и делового сообщества, вернулась из Астаны, где в эти дни проходит международная специализированная выставка ЭКСПО-2017. Помимо презентации стенда Свердловской области и ведения переговоров о международном сотрудничестве, делегация презентовала потенциал Екатеринбурга, который может быть использован для проведения ЭКСПО-2025.

- Учитывая то, что на ЭКСПО в Астане находятся все комиссары выставочной деятельности и дипломатические миссии, специально для этих коллег мы сделали отдельную презентацию. На стенде области мы представили достижения экономики, показали макет будущего ЭКСПО-городка. Мы говорили, что мы единственная страны, которая в состоянии провести ЭКСПО сразу на двух континентах - в Европе и в Азии, - рассказал вице-губернатор Александр Высокинский.

Александр Высокинский также заявил, что одобрение заявки на проведение выставки станет толчком для развития всей Западной части Екатеринбурга: ЭКСПО-парк займёт до 30 га, а весь ЭКСПО-городок - около 400.

- Если мы выиграем - всё задуманное воплотится к 2025 году, если нет - только через 15 лет. В случае одобрения заявки финансирование будет идти из областного и федерального бюджета, а также из международных фондов. Город получит новые жилые кварталы, десятки новых рабочих мест, - подчеркнул он.