Евгений Куйвашев о возведении храма Святой Екатерины в столице Урала: «Речь идёт о строительстве нового символа города»

Евгений Куйвашев прокомментировал планы строительства храма Святой Екатерины в столице Урала. Фото: Алексей Кунилов

«Речь идёт о строительстве нового символа города». Так глава Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал в интервью для «Эха Москвы» планы возведения в столице Урала храма Святой Екатерины.

По мнению главы региона, сейчас главное — выстроить конструктивный диалог между всеми заинтересованными сторонами.

— Он должен быть рождён не в муках и противоречиях, а в согласии, — сказал Евгений Куйвашев про новый храм в Екатеринбурге.

По его словам, задача власти сейчас заключается в том, чтобы услышать разные мнения горожан.

— Мой жизненный и профессиональный опыт подсказывает, что нужно разделять мнение горожан и заинтересованных групп. Ведь недобросовестные люди есть везде, — отметил Евгений Куйвашев.

По его словам, при строительстве любого объекта в городе нередко активизируются группы людей, имеющих в этом вопросе какие-то свои корыстные интересы.