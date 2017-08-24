УрФУ поборется за право открыть научный центр по заданию Минобрнауки РФ

УрФУ очень надеется победить. Фото: Владимир Мартьянов

УрФУ стал одной из 14 площадок по всей России, которая посоревнуется за право открытия научно-образовательного математического центра по проекту Минобрнауки РФ. Об этом «ОГ» рассказали в пресс-службе вуза.

Согласно условиям проекта, Минобрнауки РФ на конкурсной основе сформирует команду из 5-6 лучших учёных (скорее всего — столичных), которые отправятся на выбранную площадку для развития научно-образовательного математического центра.

«Чтобы Уральский федеральный университет выиграл это право, должно сойтись сразу всё: и возможность реализации у нас программы, которую выберут учёные, и интерес самого вуза к этой программе. Пока никаких предположений мы не строим, хотя надеемся на положительный результат. В 2015 году мы уже подавали заявку на подобную программу от Минобрнауки РФ, но, к сожалению, не прошли отбор», отметили в пресс-службе УрФУ.

Если УрФУ победит, то группа учёных приедет в уральскую столицу и будет в течение шести лет развивать научно-образовательный центр по выбранной программе. О результатах конкурса станет известно после 15 сентября.