Общество 24 августа 2017, 16:04

УрФУ поборется за право открыть научный центр по заданию Минобрнауки РФ

УрФУ очень надеется победить.

УрФУ очень надеется победить. Фото: Владимир Мартьянов

УрФУ стал одной из 14 площадок по всей России, которая посоревнуется за право открытия научно-образовательного математического центра по проекту Минобрнауки РФ. Об этом «ОГ» рассказали в пресс-службе вуза.

Согласно условиям проекта, Минобрнауки РФ на конкурсной основе сформирует команду из 5-6 лучших учёных (скорее всего — столичных), которые отправятся на выбранную площадку для развития научно-образовательного математического центра.

«Чтобы Уральский федеральный университет выиграл это право, должно сойтись сразу всё: и возможность реализации у нас программы, которую выберут учёные, и интерес самого вуза к этой программе. Пока никаких предположений мы не строим, хотя надеемся на положительный результат. В 2015 году мы уже подавали заявку на подобную программу от Минобрнауки РФ, но, к сожалению, не прошли отбор», отметили в пресс-службе УрФУ.

Если УрФУ победит, то группа учёных приедет в уральскую столицу и будет в течение шести лет развивать научно-образовательный центр по выбранной программе. О результатах конкурса станет известно после 15 сентября.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Мероприятие

Мероприятие

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (24 августа)

Фото: Владимир Васильев
Олимпийский чемпион из Лесного родился во второй раз

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

«Реальный театр»

«Реальный театр»