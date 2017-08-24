Евгений Куйвашев обосновал свою позицию о возможном сносе телебашни в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев считает недостроенную телебашню опасным объектом для города. Фото: Алексей Кунилов

«Сегодня видеть в центре города пустырь и очень высокий недострой — это не есть хорошо», — обосновал глава Свердловской области Евгений Куйвашев свою позицию о возможном сносе телебашни в Екатеринбурге. Такое заявление он сделал в интервью корреспондентам «Эха Москвы».

— Надо смотреть объективно. На протяжении трёх десятков лет в городе, который фактически является третьим в стране, который будет принимать матчи ЧМ-2018, который борется за право принимать ЭКСПО-2025, стоит огромная недостроенная телебашня с ржавой арматурой вместо макушки. Я думаю, что никто серьёзно не считает такой символ нужным городу, — сказал глава региона.

По его словам, ни один инвестор сегодня не согласится на такие огромные капиталовложения, какие требуются для обустройства смотровой площадки наверху этой телебашни.

— А если не принимать никаких решений, то этот недострой может нанести серьёзные урон городу, — подчеркнул Евгений Куйвашев.