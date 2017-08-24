Экономика 24 августа 2017, 16:44

Строительство российского участка ВСМ «Евразия» оценивается в 3,58 триллиона рублей

, Нина Георгиева
Макет поезда на ИННОПРОМе

Пассажиропоток на ВСМ к 2050 году достигнет 36,9 млн пассажиров. Фото: Александр Зайцев

Строительство российского участка ВСМ «Евразия» оценивается в 3,58 трлн рублей. Как сообщается на сайте ТАСС со ссылкой на презентацию ОАО «Российские железные дороги».

Высокоскоростная магистраль «Евразия», которая соединит Европу и Китай, может быть завершена в 2026 году. Строительство же российского участка разбито на части и будет продолжаться с 2018 года по 2023 год.

Проект ВСМ может быть профинансирован при участии РФПИ, БРИКС, Евразийского банка, Фонда Шёлкового пути и Российско-китайского инвестиционного фонда. Помимо этого возможно вовлечение в проект поставщиков оборудования и строительных компаний из России, Европы, Китая.

Цель реализации проекта «Евразия» определена растущим объёмом торговли товарами с высокой добавочной стоимостью, чувствительных к сроку доставки, говорится в презентации РЖД. Также в документе говорится о ожидаемом приросте товарооборота между Китаем и ЕС до 2035 года, который превышает 720 млрд долларов. Пассажиропоток на ВСМ к 2050 году достигнет 36,9 млн пассажиров, а грузопоток - 12,6 млн тонн, в том числе 7,8 млн тонн из Китая в ЕС. Примерная стоимость одного поезда оценивается в 2,7 млрд рублей.

На данный момент разрабатывается проект участка Москва — Казань (около 770 км).

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