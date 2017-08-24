Евгений Куйвашев прокомментировал возможность отмены прямых выборов главы Екатеринбурга. Фото: Алексей Кунилов

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев высказал свою точку зрения по поводу возможной замены прямых выборов главы Екатеринбурга на процедуру назначения мэра по итогам конкурсного отбора кандидатов с последующим утверждением на заседании гордумы. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Как уже писала «ОГ», о такой возможности рассказал председатель Избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров.

— Я ко всем возможным вариантам отношусь одинаково спокойно. Для меня главное — эффективность власти, — сказал Евгений Куйвашев. — По большому счёту людям важно решение конкретных вопросов: транспортных проблем города и так далее.

По его словам, окончательное решение по этому вопросу примут депутаты Законодательного собрания Свердловской области.