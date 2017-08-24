Общество 24 августа 2017, 17:16

В администрации Екатеринбурга высказались о денежных сборах в школах

Многие родители недовольны просьбами сдать деньги на охранника, ремонт или новые парты.

Многие родители недовольны просьбами сдать деньги на охранника, ремонт или новые парты. Фото: Алексей Кунилов

 Начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева прокомментировала ситуацию с денежными сборами в школах, которые часто возмущают родителей. Обсуждение вопроса состоялось на прошедшей недавно пресс-конференции по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году.

«Прежде всего, просьбы сдать деньги на нужды школы — это не прихоть директоров. Да, мы направляем в учреждения средства из областного и муниципального бюджета, делаем всё, чтобы им жилось достойно - но есть отделы, которые традиционно остаются дефицитными. Например, мы не можем позволить себе содержать в школах клининговые компании и частные охранные предприятия. Без сторонней помощи нам бывает очень трудно обеспечить максимально комфортные условия для учащихся, и поэтому необходимо сформировать в обществе мысль, что родители тоже могут финансово помогать школе», - сказала Екатерина Сибирцева.

При этом она подчеркнула, что сдача денег на нужды школы должна носить добровольный характер, и ни в коем случае не навязываться - особенно через отношение к ребёнку. «Мы постоянно осуществляем проверки по данному вопросу. Никаких принуждений быть не должно», - заявила Екатерина Сибирцева.  

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