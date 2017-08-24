Владимир Путин осмотрел производственные цеха Рязанского кожевенного завода. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин призвал поддержать рост лёгкой промышленности в России. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Президент провёл совещание по вопросам лёгкой промышленности, на котором отметил, что важно стимулировать развитие отрасли и решать системные вопросы, сдерживающие сам процесс совершенствования.

На совещании о мерах по развитию лёгкой промышленности и по вопросам борьбы с производством контрафактной продукции с докладами выступили Денис Мантуров (министр промышленности и торговли РФ), Андрей Разбродин (президент Российского союза предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности), а также Александр Андрунакиевич (гендиректор Российского союза кожевников и обувщиков).

Ранее Владимир Путин осмотрел производственные цеха Рязанского кожевенного завода, где увидел полотна кожи и готовые изделия.