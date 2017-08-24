На Среднем Урале уже подготовлено к зиме более 80% теплоисточников, сетей водоснабжения и водоотведения

В Свердловской области уже подготовлено к предстоящему отопительному сезону 80% теплоисточников, сетей водоснабжения и водоотведения. Такие данные прозвучали на сегодняшнем заседании областного правительства.
Как сообщает областной департамент информполитики, готовность сетей электроснабжения на Среднем Урале уже достигла 90%.
— Времени до начала отопительного сезона осталось совсем немного, и мы должны сделать всё необходимое для того, чтобы войти в осенне-зимний период во всеоружии, без сбоев и аварийных ситуаций, — сказал Евгений Куйвашев.
По словам вице-губернатора Свердловской области Сергея Швиндта, самые высокие показатели готовности инфраструктуры к предстоящей зиме достигнуты в Восточном управленческом округе.