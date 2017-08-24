Спорт 24 августа 2017, 18:09

На КР по спортивной гимнастике в Екатеринбурге сборная Москвы завоевала золотые медали в женском командном первенстве

В Екатеринбурге продолжается Кубок России по спортивной гимнастике. Сегодня, 24 августа, награды в командном первенстве разыграли женщины.

Лучший результат показала команда Москвы (Виктория Трыкина, Елизавета Кочеткова, Ульяна Перебиносова и Ксения Артёмова) — 161.575 балла. Серебро у команды Санкт-Петербурга (Елена Ерёмина, Варвара Баталова, Анастасия Чеонг, Екатерина Боева), получившей 156.325 балла. Сборная Центрального федерального округа (Ангелина Мельникова, Елена Лиходольская, Екатерина Поликарпова, Валентина Луковникова) набрала 154.875 балла и стала третьей.

Напомним, что накануне в командном первенстве у мужчин лучший результат также показала столичная команда в составе Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Дмитрия Ланкина и Николая Кишкилёва

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