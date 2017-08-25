Клиентов защитят от брокеров через норматив ликвидности

Банк России впервые вводит для брокеров, использующих средства клиентов в своих интересах, обязанность рассчитывать показатель краткосрочной ликвидности. Порядок расчета показателя установлен в указании регулятора, опубликованном в «Вестнике Банка России».

Указание вступает в силу с 1 сентября 2017 года, после чего Банк России будет собирать данные расчета показателя с профессиональных участников в течение тестового периода, а с середины 2018 года планирует установить конкретное значение норматива, которое будет обязательным для соблюдения профессиональными участниками.

Предполагается, что благодаря соблюдению норматива в случае существенного оттока денежных средств в течение одного месяца брокеры смогут сохранить клиентские средства и обеспечить их возврат не позднее следующего рабочего дня.

Такой подход позволяет защитить интересы клиентов и обеспечить большую стабильность финансового рынка в целом.

Как пояснила пресс-служба Центробанка, новые правила для брокеров вводятся в рамках развития риск-ориентированного надзора, а также реализации задач, предусмотренных «Основными направлениями развития финансового рынка на период 2016–2018 годов». Смысл такого надзора в том, что он тем жестче, чем большие риски для рынка сопряжены с финансовым положением того или иного его участника. Значения нормативов в данном случае являются маркерами для регулятора.