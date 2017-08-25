Сегодня на Свердловском полигоне под Екатеринбургом пройдёт показ техники в рамках форума «Армия — 2017»

Сегодня на Свердловском полигоне покажут около 100 образцов военной техники. Фото: Александр Исаков

Сегодня на Свердловском полигоне в окрестностях Екатеринбурга будет показано около ста образцов военной техники. Это мероприятие организовано в рамках проходящего сейчас в Подмосковье форума «Армия — 2017».

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, зрители смогут увидеть оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», танки Т -72Б и Т-80, боевые машины пеходы БМП-3, самоходные миномёты «Хоста» и «Вена», бронеавтомобили «Тайфун-К», спасательную машину АСМ-4803 и другие образцы военной техники.

В рамках культурной программы форума «Армия — 2017» запланирован концерт группы «Смысловые галлюцинации».