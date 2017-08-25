Екатеринбуржец Давид Белявский — серебряный призёр домашнего Кубка России

Давид Белявский стал вторым на Кубке России по спортивной гимнастике. Фото: Алексей Кунилов

На проходящем в Екатеринбурге Кубке России по спортивной гимнастике завершились соревнования мужчин в личном многоборье. Победил московский спортсмен Никита Нагорный.

Никита Нагорный набрал в сумме 175.3 балла. Фото: Алексей Кунилов

Второе место занял Давид Белявский из Екатеринбурга (175.15 балла). Тройку призеров замкнул Никита Игнатьев, представляющий город Ленинск-Кузнецкий (170.65 балла).

Сегодня, 25 августа, на Кубке России определится победитель в многоборье у женщин, а в выходные будут разыграны награды на отдельных снарядах.