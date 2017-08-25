Общество 25 августа 2017, 09:19

Ремонт проспекта Ленина практически завершён

Скоро горожане смогут пройтись по обновлённой Ленина.

Скоро горожане смогут пройтись по обновлённой Ленина. Фото: Владимир Мартьянов

Ремонт проспекта Ленина, осуществляющийся в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», завершён на 95%. Об этом сообщается на сайте администрации Екатеринбурга.

В частности, практически готовы тротуары и велодорожки - облицовочная плитка уложена на 70%, до конца месяца работы планируется завершить. Подготовлены фундаменты под скамейки и малые архитектурные формы, проведена подсветка. Скоро начнётся замена светильников и покраска опор. Газоны благоустроены на 50%, сейчас рабочие ждут московской поставки семян овсяницы мелкой, чтобы их засеять.

Единственная сложность на данный момент возникла с поребриками — завод-изготовитель задерживает поставки материала.

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