Политика 25 августа 2017, 09:47

Горсуд Богдановича признал результаты выборов главы недействительными

Городской суд Богдановича признал недействительными результаты выборов главы муниципалитета. Напомним, новый мэр Владимир Голованов был избран после того, как дума незаконно изменила порядок проведения выборов - неправомерность решения ранее подтвердил областной суд.

Для разрешения конфликта выборы пройдут повторно. В течение десяти дней дума должна вернуть действующее положение конкурсной комиссии и отменить решение об избрании нового главы.

Напомним, поправки, принятые депутатами в документы, предполагающие изменение порядка проведения выборов, предусматривали отмену права решающего голоса председателя конкурсной комиссии и снижение кворума для принятия решения. После того, как данный нормативно-правовой акт был принят, но не опубликован должным образом, комиссия предложила депутатам избрать главой Владимира Голованова. Несмотря на то, что результаты выборов не признали ни областные власти, ни прокуратура, 7 августа состоялась инаугурация, и Владимир Голованов подписал документ о собственном вступлении в должность.

На прошлой неделе Свердловский областной суд удовлетворил иск главы ГО Богданович Владимира Москвина и признал недействительным решение думы об изменении положения о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы округа. Хотя ранее дума городского округа отказалась считать своё решение незаконным.

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Областная газета Свердловской области

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