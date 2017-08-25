УрФУ вошёл в число российских вузов, получивших право присуждать учёные степени

УрФУ берёт новые высоты. Фото: Алексей Кунилов

УрФУ стал одним из 19 российских вузов, получивших право самостоятельно присуждать учёные степени. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Теперь, согласно п.3 ст.4 Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике", УрФУ сможет устанавливать порядок присуждения и лишения научных степеней, оформления и выдачи дипломов. Помимо этого, вуз получит право создавать специальные советы по защите диссертаций и руководить их деятельностью.

Кроме 19 университетов, в список включены ещё 4 научных организации России.