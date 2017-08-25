Опрессовки в Екатеринбурге выявили 262 повреждения

В целом городской трубопровод благополучно прошёл испытания. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге завершается сезон гидравлических испытаний. Специалисты проверили на прочность 2699 километров магистральных и квартальных сетей, выявив в общей сложности 262 повреждения.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании, за всё лето специалистам было необходимо проверить на плотность и прочность 3,2 тысячи километров трубопроводов. На данный момент испытания прошли 640 километров магистральных труб (большого диаметра) — в целом положительно себя проявили 92,6%, было устранено 62 из 98 обнаруженных повреждений.

Более 95% трубопроводов от котельных и квартальных сетей (малого диаметра) общей протяжённостью 2059 километров также благополучно перенесли опрессовки. Было выявлено 164 повреждения, 108 из них устранено.

На этой неделе локальные гидравлические испытания пройдут в Верх-Исетском районе на улицах Крылова, Токарей, Татищева, Готвальда и Ключевской, на Уралмаше - на улицах Победы, Индустрии и проспекте Космонавтов, в посёлке Пионерском — на улицах Советской, Июльской, Раевского, Красина и Блюхера. Горячую воду на весь период проверок отключать не будут, возможны лишь временные ограничения водоснабжения на время устранения повреждений.